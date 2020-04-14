Volkswagen Polo протаранил пост ДПС на КАД, двух человек госпитализировали

На кольцевой автодороге в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Все случилось вечером в понедельник, 13 апреля, В Пушкинском районе, на 78-м километре внешнего кольца КАД. 37-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo не справилась с управлением и врезалась в опору навеса поста ДПС.
Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти, в результате автоледи получила тяжелые травмы. В машине также находился 34-летний пассажир, он получил травмы средней степени тяжести. Их обоих госпитализировали.
По факту случившегося проводится проверка.
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