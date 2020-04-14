В Красногвардейском районе Mercedes насмерть задавил дорожного рабочего

В Красногвардейском районе Mercedes насмерть задавил дорожного рабочего
Место происшествия. Фото: vk.com/dorinspb

В Красногвардейском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. На Дороге жизни погиб один из рабочих дорожных служб.

Трагедия случилась в понедельник, 13 апреля, около 23:25 на втором километре дороги Петербург — Морье. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

Водитель за рулем Mercedes GLK 250 сбил рабочего, после чего машина зацепила стоящий на дороге ГАЗ дорожных служб и съехала в кювет. Пострадавший погиб на месте.

В сообществе отметили, что на трассе были установлены предупреждающие знаки, погибший был в светоотражающем жителе, а ГАЗ стоял с проблесковыми маяками.

У 40-летнего водителя иномарки — десятилетний опыт вождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о ДТП на Гражданском проспекте с участием каршеринга. Машина перевернулась.

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