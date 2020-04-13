На Гражданском перевернулся каршеринг, хоть их и запретили в Петербурге

Услугами каршеринга нельзя пользоваться с 13 апреля в связи с распространением коронавируса.

Все случилось в ночь с 13 на 14 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на круговом пересечении Гражданского и Северного проспектов — там в результате столкновения двух автомобилей перевернулся каршеринг. Машина получила повреждения, в каком состоянии находится водитель – не уточняется.

Напоминаем, что с 13 апреля петербуржцам запретили пользоваться каршерингом, так как нужно приостановить распространение коронавируса. Почему услуги по краткосрочной аренде машин до сих пор оказываются – непонятно.

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