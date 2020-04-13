В ДТП на Дунайском пострадали двое маленьких детей

В ДТП на Дунайском пострадали двое маленьких детей
Двое человек пострадали. Фото: ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас им помогают врачи.

Все случилось вечером 13 апреля. Обо всем рассказали в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на Дунайском проспекте – там столкнулись три автомобиля. Непонятно, что стало причиной инцидента. Говорится лишь, что в результате пострадали двое детей, сидевших в «Опеле». Одному ребенку семь лет, а девочка родилась в текущем году. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести в больницу на Авангардной.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из-за шумных соседей на базе отдыха в Сосновом Бору. В итоге мужчина пошел решать конфликт с оружием. Он взял травматический пистолет, вошел в часть дома к молодежи и несколько раз выстрелил в пол.

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