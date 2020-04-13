Мужчина устроил стрельбу из-за шумных соседей на базе отдыха в Сосновом Бору

Мужчина устроил стрельбу из-за шумных соседей на базе отдыха в Сосновом Бору
Мужчина стрелял в пол. Фото: pixabay

Стрельба произошла на базе отдыха в Сосновом Бору. Ее устроил мужчина, которому мешала шумная компания молодых людей.

Вечером в воскресенье, 12 апреля, местный отдел полиции получил сообщение о выстрелах в доме на территории базы отдыха.Все произошло в коттедже, который разделен на две части. Одну часть арендовала компания подвыпивших молодых людей, а вторую — семья с маленькими детьми.

Поздно вечером молодежь врубила музыку и начала «отдыхать». Глава семейства, проживающего за стенкой, попросил убавить звук, но вскоре ребята забыли про просьбу.

В итоге мужчина пошел решать конфликт с оружием. Он взял травматический пистолет, вошел в часть дома к молодежи и несколько раз выстрелил в пол.

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Тухачевского пьяный с травматом разбудил соседей стрельбой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть происшествие сосновый бор стрельба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин: непринятые вовремя меры по борьбе с коронавирусом — преступная ...
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной
Институт в Петербурге погасил задолженность по зарплате после вмешательства ...
Российские автозаводы массово возвращаются к работе
Ученые Петербурга рассказали, кто умирает от коронавируса чаще всего
В России подготовят почти 100 тысяч коек для зараженных COVID-19
Медики первыми протестируются на антитела к коронавирусу
Голикова: в Москве и Подмосковье к следующей неделе увеличится количество ...