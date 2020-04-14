На въезде в Москву у всех автомобилистов начнут проверять пропуска

Пропуск понадобится не только водителю, но и пассажирам. Фото: pixabay.com

Пропуск понадобится не только водителю, но и пассажирам. Фото: pixabay.com

На въезде в столицу у всех транспортных средств будут проверять наличие специального пропуска, который объясняет цель поездки.

Изменения продиктованы стремительно растущим количеством заболевших коронавирусной инфекцией в России и особенно — в Москве. Новый режим начнет действовать со среды, 15 апреля. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает ТАСС. Отмечается, что пропуск потребуется не только для водителей, но и для пассажиров автомобилей.

Контроль пропусков может значительно усложнить движение на столичных дорогах, в связи с чем местных жителей попросили воздержаться от поездок и минимизировать выходы на улицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Российского медицинского общества Евгений Ачкасов считает парадоксальной ситуацию с соблюдением самоизоляции, сложившуюся в Москве.