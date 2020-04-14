В Московском районе без отопления временно останутся некоторые дома

В Московском районе без отопления временно останутся некоторые дома
Ремонтные работы на трубопроводе продлятся до 19.00 14 апреля. Фото: pixabay

Во вторник, 14 апреля, ремонтные работы временно оставят без теплоснабжения 20 домов в Московском районе Петербурга.

Как сообщается на портале администрации Московского района, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будут проводить ремонтные работы на подающем трубопроводе. Ремонт продлится до 19.00.

Временное отключение теплоснабжения затронет дома №30, 32, 34/3, 38, 40, 42, 44 по улице Ленсовета, дом №31 по Алтайской улице; дома №26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40/59 по улице Орджоникидзе и дома №53, 55, 57. по проспекту Ю.Гагарина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТЭК не оставит петербуржцев без отопления в апреле.

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В Московском районе без отопления временно останутся некоторые дома