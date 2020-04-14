В РПЦ научили освящать куличи в домашних условиях

В преддверии Пасхи в Московском патриархате рассказали, как верующие могут освятить куличи, яйца и творожные пасхи в условиях режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе патриархии, для освящения куличей перед пасхальной трапезой необходимо трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», после чего окропить пищу святой водой, при этом произнося «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что священнослужители не будут изгонять людей из храмов в Пасху. Петербуржцам в связи с коронавирусом рекомендуют молиться дома, но закрывать храмы на ключ священнослужители не будут.