Персонажи из «Гарри Поттера» появятся в новых «Фантастических тварях»

Персонажи из &#171;Гарри Поттера&#187; появятся в новых &#171;Фантастических тварях&#187;
Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"

Два известных персонажа из книг и фильмов о Гарри Поттере появятся в третьей части фильма «Фантастические твари».

Как сообщает газета The Independent, фанаты вселенной Гарри Поттера увидят на экранах в новом приквеле таких персонажей, как Рубеус Хагрид и Том Реддл (Волан-де-Морт в юности).

Согласно данным издания, лесничего из «Хогвартса» может сыграть актер Робби Колтрейн, который всем известен по роли Хагрида в лентах о «Гарри Поттере».

Известно, что режиссером новой части «Фантастических тварей» станет автор нескольких фильмов «поттерианы» Дэвид Йетс. Сценарий к фильму напишут Джоан Роулинг и Стив Кловз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джоан Роулинг запустила сайт о Гарри Поттере для детей на карантине.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гарри поттер фантастические твари фильм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего ...
Две тысячи жителей Петербурга стали безработными за две недели
В Финляндии от коронавируса умерли 64 человека
Артем Дзюба может перейти в «Лацио»
Петербургский учитель рассказал, как сохранить нервы на дистанционном обучении
Персонажи из «Гарри Поттера» появятся в новых ...
На развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют съезд
В России растут цены на автомобили, несмотря на падение спроса