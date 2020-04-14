Персонажи из «Гарри Поттера» появятся в новых «Фантастических тварях»

Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"

Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"

Два известных персонажа из книг и фильмов о Гарри Поттере появятся в третьей части фильма «Фантастические твари».

Как сообщает газета The Independent, фанаты вселенной Гарри Поттера увидят на экранах в новом приквеле таких персонажей, как Рубеус Хагрид и Том Реддл (Волан-де-Морт в юности).

Согласно данным издания, лесничего из «Хогвартса» может сыграть актер Робби Колтрейн, который всем известен по роли Хагрида в лентах о «Гарри Поттере».

Известно, что режиссером новой части «Фантастических тварей» станет автор нескольких фильмов «поттерианы» Дэвид Йетс. Сценарий к фильму напишут Джоан Роулинг и Стив Кловз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джоан Роулинг запустила сайт о Гарри Поттере для детей на карантине.