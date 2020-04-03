Джоан Роулинг запустила сайт о Гарри Поттере для детей на карантине

Писательница надеется, что он поможет развеять скуку.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем писательница Джоан Роулинг рассказала в своем Twitter-аккаунте. Она написала, что детям во время карантина очень непросто, а родители уже не знают, чем их занять. Поэтому знаменитость запустила сайт «Гарри Поттер сидит дома», на котором есть интерактивные развлечения. Ребенок сможет прочитать статьи, разгадать загадки, решить кроссворд.

Ожидается, что в ближайшее время на сайте опубликуют аудиоверсию первой книги о Гарри Поттере. Роулинг верит, что магия отвлечет детей и поможет им не скучать дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актеры из «Гарри Поттера» и Роулинг объединились и работают над новым проектом. Их попросили помочь с озвучкой книги «Сказки Барда Бидля».