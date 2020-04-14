В НИИ скорой помощи отрицают новости о карантине отделения кардиологи

Кто-то распространил фейк в социальных сетях.

Об этом стало известно сегодня, 14 февраля. Обо всем сообщает «КП-Петербург». В сети анонимы писали, что отделение кардиологии в петербургском НИИ скорой помощи им Джанелидзе закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников. Автор поста заявлял, что тесты сдали 60 человек, и даже прикрепил фотографию – она, правда, была сделана в Казахстане.

Информацию о заболевших в медучреждении не подтвердили и в комитет здравоохранения. Все отделения продолжают работать в штатном режиме. Станет ли фейковая новость поводом для расследования правоохранительными органами – пока непонятно. Власти обещали строго наказывать за распространение ложной информации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возьмется за поиски фейков о коронавирусе во всех регионах России. Всех нарушителей обязательно накажут, чтобы предотвратить распространение лживой информации.