СК возьмется за поиски фейков о коронавирусе во всех регионах России

СК возьмется за поиски фейков о коронавирусе во всех регионах России
СК разберется с фейками. Фото: Pixabay

Всех нарушителей обязательно накажут, чтобы предотвратить распространение лживой информации.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщается на сайте СК России. Следователи заверили, что займутся расследованием преступлений о распространении фейков о коронавирусе во всех регионах России – в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В отношении нарушителей будут возбуждены уголовные дела – ряд из них уже заведены в нескольких населенных пунктах страны

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автора комментария о «военных в Мурино» хотели наказать за фейки. «Материалы возвращены в связи с неправильным составлением протокола, оформлением других материалов, а также их неполнотой», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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