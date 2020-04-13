СК возьмется за поиски фейков о коронавирусе во всех регионах России

Всех нарушителей обязательно накажут, чтобы предотвратить распространение лживой информации.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщается на сайте СК России. Следователи заверили, что займутся расследованием преступлений о распространении фейков о коронавирусе во всех регионах России – в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В отношении нарушителей будут возбуждены уголовные дела – ряд из них уже заведены в нескольких населенных пунктах страны

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автора комментария о «военных в Мурино» хотели наказать за фейки. «Материалы возвращены в связи с неправильным составлением протокола, оформлением других материалов, а также их неполнотой», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.