Автора комментария о «военных в Мурино» хотели наказать за фейки

Мировой судья судебного участка N°82 в Петербурге вернул полиции протокол об административном правонарушении, составленный на местного жителя за комментарий в соцсетях о военных в Мурино.

В протоколе указано, что мужчина распространил заведомо недостоверные сведения о ситуации в Мурино в связи с распространением коронавируса. Под одним из постов в группе «Девяткино LIVE Мурино» в соцсети «ВКонтакте» он оставил сообщение о том, что в Мурино «всиду военные и Росгвардия». Мужчина добавил, что выбрался из города «перебежками и ползком», а потом был «ранен в ногу».

«Материалы возвращены в связи с неправильным составлением протокола, оформлением других материалов, а также их неполнотой», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело о фейке про коронавирус.