В Москве начались репетиции воздушной части парада Победы

В Москве начались репетиции воздушной части парада Победы
Парад Победы может состояться. Фото: unsplash

На время тренировочных полетов в столице установят временный режим использования воздушного пространства. Об этом сообщает Росавиация.

В общей сложности, состоится 4 репетиции — 15, 17, 20 и 22 апреля. Предусмотрены и дни для резерва — 16, 21, 23, 24 апреля. Что касается генерального прогона и непосредственно самого парада Победы, вышеупомянутый режим для них установят отдельно.

Воздушные парады также планируется проводить в Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и Чите.

Судя по тому, что все репетиции проводятся в штатном режиме, речь о переносе празднования дня Победы и проведения парада пока не идет. Коронавирусная инфекция стремительно распространяется по России. Пожилые граждане, в том числе, ветераны, входят в зону риска. Поэтому, на торжественных мероприятиях в этого году им лучше не присутствовать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге может состояться Парад Победы.

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