В России подешевел бензин

Такие выводы были сделаны по итогам минувшей недели. Данные приводит Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

Изменение средних цен в сторону снижения на бензин АИ-92 продемонстрировали 8 федеральных округов: Сибирь, Урал, Дальний Восток, Северный Кавказ, Приволжский федеральный округ, Центральный, Южный и Северо-западный (цена упала на одну копейку и составила 43,15 рубля). В Сибири зафиксировано самое сильное падение цены — на 23 копейки до 40,73 р/л.

АИ-95 подешевел в 7 федеральных округах, которые были упомянуты выше. Сибирь снова опередила всех — цена на топливо упала на 13 копеек до 43,26 р/л. В Северо-Западном округе цена остановилась на прежних значениях — 46,18 р/л.

В среднем по стране, АИ-92 подешевел на 4 копейки (43,04 р/л), АИ-95 на 3 копейки (46,10 р/л). А вот средняя розничная стоимость дизельного топлива увеличилась на 13 копеек и составила 49,96 рублей. Речь идет о летнем дизеле.

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