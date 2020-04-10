Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти в ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в сутки. К такому соглащению пришли страны в ходе виртуальной встрече ОПЕК+.
Большинство стран ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа. Для всех стран за исключением Саудовской Аравии и Российской Федерации, базовым уровнем для коттировки нефи считается октябрь 2018 года. Для России и Саудовской Аравии — 11 баррелей в сутки.
На первом этапе, охватывающем май и июнь, сократить добычу нефти планируется на 23% от базового уровня, на втором (июль — декабрь) — на 18%, на третьем (январь 2021 года — апрель 2022 года) — на 14%.
Сокращать добычи нефти на 23% отказалась Мексика. На переговорах страну представляла министр энергетики Росио Нале.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия решила не наращивать добычу нефти в апреле.