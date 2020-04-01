Россия не будет наращивать добычу нефти с 1 апреля

Россия, в отличие от Саудовской Аравии, не стала увеличивать добычу нефти. Последняя наращивает производство выше 12 млн баррелей в сутки.

Отечественные нефтяные компании после прекращения действия договоренностей с ОПЕК+ откажутся от наращивания нефтяного производства. Об этом в среду, 1 апреля, сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в трейдерских кругах. Нефтяники ранее пришли к выводу, что это нецелесообразно, так как на рынке уже сейчас наблюдается переизбыток продукта.

При этом Саудовская Аравия с 1 апреля увеличила добычу нефти свыше 12 миллионов баррелей в сутки. В планах саудитов — поднять производство до 12,3 млн баррелей ежесуточно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская нефть продолжает падать в цене. Это связывают с бушующей пандемией коронавируса, из-за которой резко снизился спрос на важное сырье.