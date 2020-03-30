Нефть продолжает терять в цене

Нефть продолжает терять в цене
Нефть продолжает дешеветь. Фото: pixabay.com

Цены на основные марки столь важного ресурса сегодня утром, в понедельник, 30 марта, упали на 4%.

На данные изменения влияет напряженная ситуация, связанная с коронавирусом, которая может оказывать влияние на спрос на сырье. Об этом сообщают РИА-новости.

В 7:58 утра июньские фьючерсы нефти марки Brent продемонстрировали падение на 4,15% и достигли стоимости 26,78 долларов за баррель. Фьючерсы другой марки сырья — WTI, показали снижение цены на 4,6%, достигнув показателя 20,51 доллар за баррель.

Минувшей ночью цена нефти марки WTI опускалась ниже 20 долларов, чего не наблюдалось на торгах с 2002 года. Цена составила 19,92 доллара за баррель. Такие показатели характеризуется снижением спроса из-за пандемии, охватившей весь мир.

Помимо этого, с 1 апреля Россия и Саудовская Аравия отказываются от ограничений на добычу сырья. Это связано с неудачными переговорами в рамках ОПЕК+.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке произошло сильнейшее обрушение цен на нефть.

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