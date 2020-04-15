ТЭК спроектирует теплосети для Уткиной дачи в режиме онлайн

В нынешних эпидемиологических условиях приходится прибегать к альтернативным способам организации работ.

Проектирование прокладки сетей будет вестись в удаленном формате. Все необходимые детали согласовываются подрядчиками и представителями объекта с помощью дистанционных технологий.

ООО «Глобус» создаст проект по тепловым сетям и теплогенератору.

Уткина дача будет обеспечена теплом уже во второй половине текущего года. Автоматизированная установка будет состоять из 384 метров трубопровода и газового термоблока. Примечательно, что постоянного присутствия обслуживающего персонала не потребуется. Данный источник тепла поспособствует сохранению комфортной температуры для здания, с которой оно не будет стремиться к разрушению. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Позднее, после подключения установки, территорию памятника облагородят.

Само здание реставрируется с 2013 года. Ожидается, что в нем, после окончания работ, откроется филиал Музея городской скульптуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Уткину дачу подключат к отоплению к осени.