Производители сигарет и пива попали в список системообразующих предприятий Петербурга

В Петербурге определили список из 154 системообразующих предприятий и организаций. Все они имеют региональное значение и важны для занятости населения и социальной стабильности в городе

«В их числе крупнейшие налогоплательщики Санкт-Петербурга, предприятия оборонно-промышленного комплекса, организации, обеспечивающие жизнедеятельность города» — пояснили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

В перечень попали производители чая, пива, табачных изделий, нефтепродуктов, косметики, лекарств, сварных труб, оружия, компьютеров, газогенераторов, мебели и другие. Среди них ООО «Газпром экспорт», ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», ПАО «Северсталь», петербургский филиал ООО «Тойота Мотор», ПАО СЗ «Северная Верфь», АО «ПСК», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ПАО «ТГК-1».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что холдинг Setl Group включили в перечень системообразующих организаций