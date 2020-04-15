Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима к пасхальному богослужению

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в российскую столицу 18 апреля.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу фонда, Благодатный огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя 18 апреля к патриаршему ночному богослужению перед Пасхой.

В фонде отметили, что традиционной встречи лампады с Благодатным огнем в московском аэропорту Внуково не будет из-за ограничений на фоне эпидемии коронавируса. Передача огня в другие храмы состоится только после отмены введенных в городе ограничительных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пасхальные богослужения в храмах Ленобласти пройдут на открытом воздухе. В храмах Ленобласти состоятся пасхальные богослужения, однако верующим придется молиться на улице. Прихожанам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности.