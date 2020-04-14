Пасхальные богослужения в храмах Ленобласти пройдут на открытом воздухе

Пасхальные богослужения в храмах Ленобласти пройдут на открытом воздухе
Прихожанам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности. Фото: Pixabay

В храмах Ленобласти состоятся пасхальные богослужения, однако верующим придется молиться на улице.

Пасхальные службы и освящение яств в православных храмах Ленобласти будут проводиться на открытом воздухе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Прихожанам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности.

Секретарь управления Выборгской епархии протоиерей Дионисий Холодов отметил, что нужно прислушиваться к тем рекомендациям со стороны санитарных врачей.

«Людям, которые чувствуют недомогание, людям пожилого возраста, людям в группе риска мы рекомендуем воздержаться от посещения храмов», — добавил он.

Напомним, православные храмы Петербурга решено закрыть для прихожан с 14 по 19 апреля включительно. Именно на эти дни выпадает Пасха и предшествующая ей Страстная неделя. Решение о закрытии храмов принял митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий по благословению Патриарха Кирилла. Присутствовать при богослужениях будут только клирики, певчие и церковные работники. Доступ в храмы также открыт для съемочных групп, которые ведут трансляции.

Петербургская епархия изначально рекомендовала верующим молиться дома. Однако предполагалось, что двери храмов в Пасху будут открыты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга пренебрегли запретом на посещение кладбищ. Попасть внутрь они решили через заборы.

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Пасхальные богослужения в храмах Ленобласти пройдут на открытом воздухе
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