Петербуржцы проникают на закрытые кладбища через заборы

Запрет на посещение кладбищ из-за пандемии коронавируса не остановил жителей Петербурга. Проникнуть на территорию одного из них они решили через забор.

«Кладбища закрыли. Но народ это не останавливает», — сообщили очевидцы в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 12 апреля.

В сообществе опубликовали снимки, на которых люди проникают на кладбище через забор. Пенсионеры, дети и женщины пролазят сквозь прутья. Табличка на воротах с надписью «Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга с 11.04.2020 по 30.04.2020 посещение гражданами кладбищ» их, похоже, не смущает.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, с 11 по 30 апреля в Петербурге в связи с угрозой распространения коронавируса введен запрет на посещение кладбищ. Исключение составляет посещение похорон.