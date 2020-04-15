Метро Петербурга не перейдет на круглосуточную работу в Пасхальную ночь

Метро Петербурга не перейдет на круглосуточную работу в Пасхальную ночь
Метро. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербургский метрополитен отменил круглосуточную работу в день церковного празднования Пасхи.

Обо всем стало известно в среду, 15 апреля. Соответствующее распоряжение дал комитет по транспорту администрации города. Управление метрополитена рекомендует православным жителям Петербурга заранее продумывать свой маршрут в ночь с 18 на 19 апреля.

Как сообщили на официальном сайте городской подземки, общественный транспорт будет работать по действующему графику

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга остались без общественных туалетов. Их закрыли для противодействия распространению коронавируса. Соответствующие меры не принесут неудобств жителям Северной столицы, поскольку сейчас действует режим самоизоляции — горожане должны находиться либо дома, либо на работе, где есть туалеты.

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