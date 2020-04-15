В реку Гладышевку выпустили 15 тысяч мальков лосося

Вес некоторых особей всего 9 граммов, рассказали в городском комитете по природпользованию. Фото: Комитет по природопользованию

Вес некоторых особей всего 9 граммов, рассказали в городском комитете по природпользованию. Фото: Комитет по природопользованию

В среду, 15 апреля, в Курортном районе Санкт-Петербурга состоялся выпуск 15 тысяч мальков лосося в реку Гладышевку.

Выпуск мальков в реки заказника «Гладышевский», созданного для сохранения, воспроизводства и восстановления популяции лососевых ры и моллюсков, проводят ежегодно в течение вот уже пятнадцати лет. Регулярные мероприятия позволяют сохранить популяцию жемчужницы — пресноводного моллюска, занесенного в Красную книгу России и Санкт-Петербурга.

Некоторых выпускаемых рыб снабжают специальной меткой, вживленной в спинной плавник. Она содержит информацию о дате рождения и месте выпуска особи. Это позволяет отслеживать миграцию рыб и оценивать эффективность искусственного воспроизведения популяции лососей.

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