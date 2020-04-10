Специалисты Росприроднадзора освободили от браконьерских сетей гоголя в озере Вялье

Инспекторы Росприроднадзора по СЗФО при патрулировании государственного природного заказника федерального значения «Мшинское болото» спасли из браконьерских сетей гоголя (нырковая утка).

При патрулировании озера Вялье в Ленобласти инспекторы заметили на водной поверхности птицу, которая изо всех сил пыталась взлететь, барахталась в воде, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.Оказалось, что птица запуталась в сети, установленной на озере браконьерами. Скорее всего, утка зацепилась за сеть, когда нырнула в поисках пищи. Инспекторы высвободили птицу и выпустили ее в озеро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приозерском районе Ленинградской области неизвестные браконьеры застрелили и разделали лосиху. Она была беременна. Мертвое животное злоумышленники забрали с собой.