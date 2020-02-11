В Ленобласти браконьеры убили беременную лосиху

В Приозерском районе Ленинградской области неизвестные браконьеры застрелили и разделали лосиху. Она была беременна. Мертвое животное злоумышленники забрали с собой.

Как сообщили в областном комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, в ведомство обратился местный егерь, который нашел кровавые следы в лесу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против браконьеров. Им грозит статья о незаконной охоте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Вологодской области за день сбили два лося. Оба случая произошли в зоне действия знака, предупреждающего о диких животных.