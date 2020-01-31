В Вологодской области за день сбили два лося

В Вологодской области за день сбили два лося
Водитель госпитализирован.Фото: pixabay

На дорогах Вологодской области случилось два ЧП. Две иномарки наехали на лося. Оба случая произошли в зоне действия знака, предупреждающего о диких животных.

На дороге Вологда – Новая Ладога днем, 31 января, Mercedes наехал на лося в зоне предупреждающего знака. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водителя госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе Вологодского Управления МВД РФ.

Вторая авария случилась на автодороге Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, в 17:30. В ЧП пострадала пассажирка автомобиля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в с участием ребенка. В Колпино под колеса авто попал мальчик.

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