Сгорят ли оплаченные, но неиспользованные из-за пандемии услуги?

Эксперты Роскачества поясняют, как следует поступить с абонементом в фитнес-клуб, билетами на концерт и оплаченными секциями

В связи с пандемией, которая поставила на «паузу» посещение фитнес-клубов, частного детского сада, кружков и секций для детей и взрослых, многие задаются вопросом – как быть с платными неиспользованными услугами? А что делать с билетами на концерт, который был отменен? Какие действия нужно предпринять для того, чтобы по окончании карантина спокойно получить услуги, которые были вами оплачены, расскажут эксперты Роскачества.

Можно ли вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб?

В период пандемии коронавируса все фитнес-клубы временно закрылись, исполняя установленные властями ограничения. Все любители физкультуры и здорового образа жизни пока вынуждены заниматься дома, ожидая открытия клубов и бассейнов. Что делать тем, кто приобрел абонемент в зал и потерял возможность его посещать? О деталях возврата рассказывают эксперты.

Андрей Белоусов, заместитель руководителя Роскачества: «На время карантина фитнес-клубы уже заморозили сроки действия карты. Если все же вы хотели бы расторгнуть договор и вернуть деньги, на вашей стороне закон «О защите прав потребителей» и статья 782 Гражданского кодекса РФ».

Согласно статье 32 закона «О защите прав потребителей», вы можете отказаться от пользования фитнес-клубом или бассейном в любое время. Если в договоре есть пункты, которые ухудшают ваше положение как потребителя по сравнению с законом, они недействительны.

Аналогично статья 782 Гражданского кодекса РФ гласит, что заказчик имеет право отказаться от исполнения договора услуг при условии возмещения исполнителю фактически понесенных расходов.

Исполнитель данные расходы высчитывает самостоятельно и, в случае дальнейшего спора, обязан доказать их размер. В расходы могут входить производство клубной карты и другие административные расходы.

Процедура возврата:

Прочитайте договор. Как правило, в нем уже описана вся процедура расторжения и возврата средств. Обратитесь в фитнес-клуб и попросите расторжения (если это возможно во время карантина). Клуб должен оформить дополнительное соглашение о расторжении, указав дату. Если в договоре об оказании услуг была прописана не только общая стоимость абонемента, но и стоимость единицы услуги (месяц, день, занятие, посещение), тогда будет легко рассчитать, какую сумму вам вернут. К примеру, если вы приобрели годовой абонемент и на десятом месяце решили отказаться от услуги, то вам вернут деньги за два оставшихся месяца. Если единица услуги не указана, это создаст потенциальные противоречия при возврате денег. Ведь непонятно, что считать за единичную стоимость услуги и какие фактические расходы на ее организацию понес заказчик. Деньги должны вернуть в течение 10 дней.

Если клуб отказывает вам в расторжении договора и возврате средств или если вы не согласны с возвращаемой суммой, то нужно писать заявление об отказе от дальнейшего исполнения договора и возврате денежных средств. Заявление пишется в свободной форме с указанием оснований вашего отказа (хотя это и необязательно, поскольку закон не связывает отказ с наличием оснований, воспринимается такое заявление всегда лучше), Ф.И.О., даты и подписи. Указывайте также сумму возврата. Срок возврата денежных средств установлен статьей 31 Закона «О защите прав потребителей». Заявление составляется в двух экземплярах. При этом важно, чтобы на вашем экземпляре была отметка клуба о принятии с печатью, Ф.И.О., должностью и датой. Так вы действительно подтвердите, что уведомили клуб о расторжении досудебными средствами. Недобросовестные владельцы фитнес-клубов могут отказаться принимать заявление. В этой ситуации можно поступить следующими способами. Можно при свидетелях в клубе составить заявление об отказе принимать заявление (смотреться это будет комично, да и доказательную силу имеет самую слабую из всего перечисленного), но лучше отправить его по почте. Важно: это должно быть регистрируемое почтовое отправление на юридический адрес с уведомлением (адрес можно найти в договоре или посмотреть в базе ЕГРЮЛ на сайте www.nalog.ru). Можно отправить заявление по электронной почте клуба, указанной в договоре в качестве контактной.

Важно отметить, что с 2015 года ответственность за неполучение почтового отправления, направленного по юридическому адресу, несет юридическое лицо. В том случае, если обращение вернется вам, а регистрируемое почтовое отправление можно отследить (например, для Почты России здесь https://www.pochta.ru/tracking, по коду в квитанции об отправке), юридическое лицо считается получившим такое отправление в день направления.

Финальный шаг в борьбе за свои средства – обращение в суд. Если суду предоставлены все доказательства досудебных попыток решить конфликт, как правило, суд, помимо возврата средств по договору, присуждает заявленную неустойку и штрафы в полном объеме. Суд будет отталкиваться от той суммы, которую вы запросили, при подсчете неустойки за просрочку удовлетворения требования о возврате денежных средств, однако размер неустойки ограничен законом тремя процентами в день от стоимости услуги и общей стоимостью услуги. Для дополнительной стимуляции правомерного поведения клуба в дальнейшем можно обратиться с жалобой в территориальный отдел Роспотребнадзора по месту нахождения клуба.

Если клуб закрылся/не открылся

Фитнес-клуб может не уведомлять своих клиентов о закрытии. Вполне возможно, что клуб обанкротился. В случае отказа от добровольного удовлетворения претензии, с обращением в суд лучше не затягивать. Выиграть дело в суде и взыскать деньги – это разные вещи. Обязательный досудебный порядок урегулирования спора законом о защите прав потребителей не предусмотрен, поэтому обращаться можно сразу. Предварительная претензия и ее неудовлетворение исполнителем влияет на размер присужденной неустойки.

Обратной ситуацией здесь может быть случай, когда человек приобретает карту еще только готовящегося к открытию клуба или бассейна, но после оформления абонемента сроки открытия откладываются и откладываются. То не успевают залить воду в бассейн, то не удается довезти тренажерное оборудование, – а клиент устает ждать, не понимая, говорят ли ему правду или водят за нос. Здесь на сторону клиента встает статья 28 закона «О защите прав потребителей». Клубу весьма сложно будет обосновать какие-либо изъятия из суммы фактическими расходами и не вернуть клиенту всей суммы по договору, поскольку услуг потребителю не оказывалось никаких. В соответствии с этой статьей можно отказаться от исполнения договора и попросить всю сумму обратно. Клуб даже не вправе вычесть из суммы абонемента фактически понесенные расходы, потому что их даже не было.

Если же все-таки открывшийся клуб разочаровал отсутствием нужных тренажеров, грубым поведением персонала, душным помещением, то также можно отказываться от договора и требовать возврата всей суммы уплаченных денег, поскольку услуга оказывалась явно с недостатком. В будущем лучше избегать приобретения абонемента в такой клуб или бассейн, который вы даже не имели возможности осмотреть перед оформлением договора. Это позволит обойтись без дальнейших конфликтов и разочарований.

О переносах мероприятий и отменах

Концерты, спортивные мероприятия, театральные постановки и другие массовые события в период карантина отменены. Эта ситуация крайне неприятна как для организаторов, так и для посетителей. Как быть?

Эксперты утверждают: ваш билет останется действительными, если организатор решит перенести событие на другое время. Об этом он обязан уведомить всех участников мероприятия. Проверьте электронную почту, которую вы указали, когда оформляли билет. Конечно, вы также имеете право оформить заявку на возврат средств, если вас не устроила дата переноса или по другим причинам. Если мероприятие и вовсе подлежит отмене – вам вернут деньги.

Закрыты все секции и кружки – модно ли вернуть деньги?

Пандемия является форс-мажором, то есть обстоятельством, которое не зависит от воли сторон. В связи с этим получить какую-либо неустойку (компенсацию) за непредставление или несвоевременное предоставление услуги не выйдет. Обговорите с исполнителем возможность «заморозить» оплаченный период, то есть сдвинуть время посещения.

Договор на возмездное оказание услуг, который заключается при оформлении абонемента на посещение секций, кружков и всех прочих детских занятий, может быть расторгнут заказчиком в любой момент. Об этом гласит Гражданский кодекс РФ. Исполнитель имеет право вычесть из суммы возврата произведенные расходы, связанные, к примеру, с закупленными материалами для занятий. Запомните: аренда помещения и зарплата педагогов и тренеров — это расходы исполнителя, которые он несет вне зависимости от того, заключили ли вы с ним договор или нет, поэтому вы не должны позволять вычесть эти расходы из суммы возврата.

Для того, чтобы вернуть потраченные на абонемент средства, обратитесь к исполнителю с письменным заявлением, либо направьте его почтой по адресу организации, указанному в договоре.

Не стоит волноваться за потраченные средства за абонемент или услугу – после того, как карантин закончится, мы все сможем насладиться всеми теми занятиями, к которым привыкли.