Стали известны самые популярные песни десятилетия

Британские журналисты составили рейтинг самых прослушиваемых песен десятилетия. Топ-10 составили на основе того, как часто композиция звучала на радио или телевидении в Англии.

Как сообщает «Би-би-си», список возглавил трек Happy Фарелла Уильямса, написанный для мультфильма «Гадкий я 2». Песня занимала восьмое место в британских чартах.

Второе место досталось композиции Rolling In The Deep, которую спела Адель. Эта песня помогла певице заполучить три премии «Грэмми».

Тройку лидеров замыкает работа группы Maroon 5 и Кристины Агилеры — Moves Like Jagger. Песня стала хитом и возглавила американские чарты. Под нее даже станцевал музыкант Мик Джаггер, имя которого упоминается в названии трека.

В рейтинг также вошли песни Get Lucky от Daft Punk (Фарелл Уильямс и Нил Роджерс), Can’t Stop The Feeling! (Джастин Тимберлейк), I Gotta Feeling (Black Eyed Peas), Uptown Funk (Марк Ронсон и Бруно Марс), Counting Stars (One Republic), Forget You (Си Ло Грин) и Sex On Fire (Kings Of Leon).

