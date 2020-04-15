Миссия выполнима. Как безопасно купить продукты во время пандемии

С введением режима самоизоляции возникает все больше бытовых вопросов, о которых в обычной жизни мы часто не задумываемся.

Как пополнить запас продуктов, не подвергая лишний раз опасности себя и близких? О чем важно знать, отправляясь в магазин? Где лучше совершать покупки? Здесь важно помнить о правиле – «лучше меньше, да лучше».

Уже доказано, что в условиях распространения коронавируса именно снижение числа контактов может уберечь здоровье от смертоносного заболевания, поэтому покупки в гипермаркетах сегодня безопаснее, чем в магазинах у дома. Достаточно посетить крупный магазин однажды в одну-две недели и, купив все нужное, продолжать соблюдать режим карантина или самоизоляции.

В крупных гипермаркетах, которые заботятся о здоровье покупателей, сейчас предпринимаются исчерпывающие меры по борьбе с коронавирусом.

В «Ленте», например, реализован комплекс мероприятий:

— во всех магазинах установлены дезинфекторы для покупателей

— проводится постоянная дезинфекция помещений и оборудования

— на кассах установлены защитные экраны, которые препятствуют распространению вирусов воздушно-капельным путем

— сотрудники «Ленты» обеспечены масками и перчатками, которые постоянно заменяются

— в торговых залах сделана специальная разметка, чтобы обеспечить «социальную дистанцию» между покупателями в 2 метра

— установлены специальные кассы для пожилых людей, для них также внедрены отдельные часы обслуживания: с 9.00 до 11.00 и дополнительные скидки в это время

— у сотрудников сети магазинов постоянно измеряют температуру, при малейших признаках простудных заболеваний они отстраняются от работы

Еще один аргумент в пользу гипермаркетов — крупные площади, на которых покупатели могут держать дистанцию, как в торговом зале, так и на линии касс.

Крупные ритейлеры первыми начали приводить кассовые зоны в соответствие с карантинными нормами.

Например, сеть гипермаркетов «Лента» еще в середине марта начала установку защитных пластиковых экранов, а наклейки на расстоянии 1,5 м для организации безопасной очереди. Также во всех 380 магазинах сети (гипермаркеты и супермаркеты), расположенных в 88 городах страны, установлены дезинфекторы для обработки рук.

Также дезинфекторами обрабатывается все оборудование, включая терминалы оплаты, тележки, полки, полы, все поверхности торговых залов, производственных и санитарно-бытовых помещений. Таким образом, в сети магазинов защищают от распространения инфекции всех покупателей.

Особое внимание в «Ленте» уделено вентиляции торговых залов, чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха и своевременное удаление отработанного. Для этого изменены режимы работы вентиляционных систем в торговых залах.

Не забыли и о самых уязвимых категориях покупателей. В «Ленте» реализована программа поддержки пожилых людей, которые находятся в группе риска. Акция «Время проявить заботу», запущенная в магазинах сети позволяет всем желающим позаботиться об одиноких, пожилых соседях или тех, кто погрузиться в режим «полной самоизоляции».

Для этого достаточно зарегистрироваться как волонтер на стойке информации в любом магазине «Лента» или на сайте zabota.lenta.com. Затем нужно приобрести товары, которые волонтер готов передать нуждающимся людям. За каждый визит в магазин зарегистрированный волонтер получает на карту «Лента» дополнительные баллы, которыми можно расплатиться за покупки.

«Мы запустили проект «Время проявить заботу», в рамках которого предлагаем покупателям стать волонтёрами и готовы их за это поощрить. С момента запуска проекта на прошлой неделе мы получили более тысячи заявок от волонтёров и рассчитываем, что это число будет увеличиваться. Также пожилые покупатели могут воспользоваться отдельными кассами, специальными скидками с 9 до 11 часов и наборами товаров первой необходимости, стоимость которых не превышает 550 рублей», — сказал директор по маркетингу и стратегии «Ленты» Дмитрий Богод.

Важно отметить, что приехать за покупками можно удобно и безопасно на собственном автомобиле. Если же машины нет, а закупиться нужно – «Лента» покроет расходы на такси для покупок свыше 5000 рублей.