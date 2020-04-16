В детсадах Ленобласти начали дистанционно набирать группы

Комплектование продолжается до 31 июля 2020 года. Фото: pixabay

Комплектование продолжается до 31 июля 2020 года. Фото: pixabay

Детские сады Ленинградской области начали формирование новых групп воспитанников на предстоящий учебный год. Родителей просят сообщать о согласии на зачисление дистанционно.

Так, при получении направления родителям в течение 14 дней нужно любым доступным способом, за исключением личной явки, подтвердить согласие на зачисление и посещение.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, формировать группы продолжат до конца июля.

Направление в детский сад отправляется родителям на электронную почту. Затем администрация дошкольного учреждения связывается с ними по телефону. Все необходимые документы можно донести позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скучающие воспитанники детских садов Петербурга обмениваются фотографиями в родительских группах. Дети сидят по домам с родителями и родственниками.