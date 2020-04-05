Скучающие детсадовцы обмениваются фотографиями в родительских группах

Скучающие детсадовцы обмениваются фотографиями в родительских группах
Детские площадки в Петербурге опустели. Фото: pixabay.com

В Петербурге на карантине и большинство детей дошкольного возраста. Детские сады, в основном, закрыты, есть лишь «дежурные группы». Дети сидят по домам с родителями и родственниками.

Воспитатели некоторых детсадов пытаются развлечь детей в режиме онлайн. Например, в одном из садиков Калининского района воспитали просят детей делать дома поделки из подручных материалов и конструкторов и выкладывать фотографии готовых поделок в «родительских» группах в мессенджерах.

Дети с радостью делают поделки и просят друг друга выкладывать в группах побольше фото: говорят, что скучают по своим детсадовским друзьям.

Карантин в детских садах Петербурга объявлен до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Также в Петербурге не работают школы, в связи с чем, возможно продление учебного года до 8 июня и перенос экзаменов, включая ЕГЭ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети детские сады коронавирус образование
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дезинфекторы из Ленобласти прославились за рубежом
В Петербурге рецидивистка угрожала «взорвать все» на Гражданском
В Гатчине неизвестный, угрожая ножом, высадил водителя у гнали машину
Каким предприятиям Петербурга разрешат работать в апреле
Сбежавшего из детдома подростка нашли мертвым в квартире отца в Купчино
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 843
Правительство утвердило список наиболее пострадавших из-за коронавируса ...
«Мастера по окнам» обманули пенсионерку на 300 тысяч в Горелово