Скучающие детсадовцы обмениваются фотографиями в родительских группах

В Петербурге на карантине и большинство детей дошкольного возраста. Детские сады, в основном, закрыты, есть лишь «дежурные группы». Дети сидят по домам с родителями и родственниками.

Воспитатели некоторых детсадов пытаются развлечь детей в режиме онлайн. Например, в одном из садиков Калининского района воспитали просят детей делать дома поделки из подручных материалов и конструкторов и выкладывать фотографии готовых поделок в «родительских» группах в мессенджерах.

Дети с радостью делают поделки и просят друг друга выкладывать в группах побольше фото: говорят, что скучают по своим детсадовским друзьям.

Карантин в детских садах Петербурга объявлен до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Также в Петербурге не работают школы, в связи с чем, возможно продление учебного года до 8 июня и перенос экзаменов, включая ЕГЭ.