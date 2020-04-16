Суд Петербурга зарегистрировал дело о хищении 900 млн рублей из Эрмитажа

Суд Петербурга зарегистрировал дело о хищении 900 млн рублей из Эрмитажа
Реконструкции Эрмитажа был нанесен огромный ущерб. Фото: Baltphoto

В среду, 15 апреля, Куйбышевский районный суд Северной столицы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и главы группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова.

Их обвиняют в преступном сговоре с целью крупного мошенничества и присвоении выделенных из бюджета средств на реставрацию Государственного Эрмитажа, передают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. По версии следствия, в 2015 году, экс-замминистр культуры Пирумов и глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо сговорились похитить деньги при соучастии председателя правления банка «Нефтяной Альянс» Олега Григора, главного инженера компании «Горизонт» Валерия Рогова и финдиректора последней организации Юлии Бегеза.

Главный музей Петербурга заключил соглашение на выполнение реставрационных работ с ООО «МехСтройТранс», подвластное вышеперечисленным людям. Таким образом, предназначенные для работ 900 млн рублей были похищены, 800 из них преступники успели легализовать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель директора одного из петербургских колледжей за шесть лет работы в учреждении похитила свыше 85 млн рублей.

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