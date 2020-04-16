В Петербурге задержали аферистов, наживающихся на пенсионерах под предлогом установки видеодомофонов

В Петербурге задержали аферистов, наживающихся на пенсионерах под предлогом установки видеодомофонов
Преступники действовали "официально". Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Северной столице задержали предполагаемых мошенников, которые пробирались в квартиры пожилых петербуржцев под предлогом установки видеодомофона и похищали у стариков деньги.

Жертвами злоумышленников стали несколько жителей одного и того же дома на Богатырском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга. По информации полицейских, таким образом преступники обокрали пятерых пенсионерок в возрасте от 81 до 90 лет, похитив у каждой от 10 до 65 тысяч рублей.

Аферисты орудовали с марта по апрель 2020 года и успели нанести ущерб более чем на 140 тысяч рублей, передают в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Петербургу и области. В четверг, 16 апреля, правоохранители задержали подозреваемых: двоих безработных мужчин, 32 и 36 лет. Последний — житель Ростовской области, который квартирует в Петербурге у своего сообщника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве перед судом предстанет похититель чужих вещей из автомобилей.

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