Петербуржец-аферист пытался вернуть бывшую девушку, покупая подарки на украденные у нее денги

Вероятно, построить отношения у них все же не получится. Фото: pixabay.com

Вероятно, построить отношения у них все же не получится. Фото: pixabay.com

Прокуратура Адмиралтейского района признала виновным молодого человека, который украл крупную сумму денег у своей бывшей девушки.

По информации правоохранительных органов, петербуржец в январе текущего года, после сцены расставания с девушкой в её собственной квартире, воспользовался моментом её отсутствия и украл накопленные возлюбленной 340 тысяч рублей.

Присвоив деньги, мужчина стал пытаться восстановить отношения с бывшей девушкой, делая ей приятные дорогие подарки, купленные на украденные у нее же средства. Потерпевшая, однако, не сразу заметила пропажу накоплений. Теперь, как сообщили в прокуратуре, дело о краже передано в Ленинский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне злоумышленники избили таксиста ради 600 рублей и электронной сигареты.