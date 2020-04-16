В Стрельне неизвестные избили таксиста, прихватив из машины 600 рублей и IQOS

В Петродворцовом районе Петербурга неизвестные избили водителя такси, а затем ограбили его.

Все произошло в среду, 15 апреля, в поселке Стрельна, по адресу Орловская улица, 1. По данным следствия, двое мужчин, которые ехали в качестве пассажиров, избили таксиста, похитив у него 600 рублей, а также зарядку для IQOS. После злоумышленники скрылись.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. Ими оказались уроженцы республики Дагестан, оба неработающие.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деле о краже масок на 150 тыс. рублей появился новый подозреваемый. Неизвестные отобрали 4 тыс. масок, которые предназначались для продажи. Полицейские поймали двух подозреваемых.