В деле о краже масок на 150 тысяч появился новый подозреваемый

В деле о краже масок на 150 тысяч появился новый подозреваемый
Сумма ущерба составила 156 тыс. рублей. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранители раскрыли грабеж 4 тыс. медицинских масок в Василеостровском районе города.

Во вторник, 14 апреля, 25-летний мужчина договорился о встрече с неизвестным для продажи 4 тыс. медмасок через соцсеть Instagram. Затем трое неизвестных отобрали их у него и убежали. Встреча производилась на 3-ей линии В. О., 48.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 156 тыс. рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали двух жителей республики Дагестан. Одного из них отпустили под подписку о невыезде, а другого направили в изолятор временного содержания.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что алкогольное застолье с приемным сыном закончилось для отчима поножовщиной. Конфликт вспыхнул в квартире на проспекте Просвещения.

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