В Петербурге выдали более 346 тыс. продуктовых наборов школьника и студентам

В петербургских школах и учреждениях среднего профессионального образования было выдано 346 931 продуктовых наборов.

Обо всем стало известно в четверг, 16 марта. Как сообщили в администрации города, ссылаясь на оперативный штаб, воспитанники детских садов получили 155 324 из 540 тыс. запланированных продуктовых наборов. Выдачу сухих пайков организовали в 1 128 детских садах.

Образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием детей выдало 2 856 наборов из запланированных 4 115.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Северной столице тест на наличие новой инфекции COVID-19 сдали 7 900 человек. На карантине остаются более 4 тыс. человек.

Согласно данным сервиса «Яндес», индекс самоизоляции в городе показывает 2,6 балла. Ранним утром соответствующий показатель почти достиг максимальной отметки.