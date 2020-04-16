Петербуржца приговорили к реальному сроку за угрозу убийством

К счастью, свои намерения мужчина не успел воплотить в реальность. Но за слова и попытку теперь придется ответить.

Согласно событиям, установленным судом, петербуржец начал ссориться со своей знакомой и достал складной нож в раскрытом положении. В ходе конфликта мужчина замахнулся холодным оружием на потерпевшую, намекнув, что хочет ударить ее в шею. Свои действия он снабдил угрозами, которые только подтверждали его злые намерения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления ч. 1 ст 119 УК РФ. Ему назначили наказание. Теперь обдумывать свой поступок он будет в исправительной колонии строгого режима. Отправится он туда на 2 года и 1 месяц.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга предстанет перед судом за угрозы убийством.