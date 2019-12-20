Житель Петербурга предстанет перед судом за угрозы убийством

Житель Петербурга подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Как полагает следствие, он находился у подъезда жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Ему сделали замечание о недопустимости нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ он выхватил спрятанный нож и стал угрожать убийством жителям дома, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Он был задержан сотрудником полиции. Дело направлено в мировой суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд приговорил жителя Ленобласти к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он обвиняется в умышлённом причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.