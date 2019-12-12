Житель Ленобласти получил семь лет строгого режима за убийство собутыльника

Суд приговорил жителя Ленобласти к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвиняется в умышлённом причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что ходе ссоры с распитием спиртных напитков, обвиняемый избил потерпевшего, причинив ему телесные повреждения, от которых 62-летний мужчина скончался на месте происшествия, сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Ленобласти.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Колпинский районный суд приговорил Шамсиддина Насриддинова, который насмерть забил человека, к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.