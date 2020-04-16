Агата Муцениеце на фоне скандала с мужем получила крупный контракт

Женщине предлагают участвовать в различных шоу.

Об этом стало известно 27 апреля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники. Агата Муцениеце получает выгодные предложения об участии в популярных проектах. Пока непонятно, о каких шоу идет речь. Сама знаменитость никак не комментирует информацию, но время еще покажет.

Напоминаем, что Муцениеце и Прилучный расстались еще в 2019 году, но они до сих пор не развелись. Артист, уверяет звезда, постоянно ревновал ее и даже поднимал на нее руку. Сейчас она сможет обеспечивать себя полностью сама.

Ожидается, что она появится в шоу «Дом культуры и смеха» и в «Голос. Дети».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце рассказала о своем состоянии после ссоры с Прилучным. «Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю», — написала Муцениеце в Instagram.