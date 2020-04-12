Муцениеце рассказала о своем состоянии после ссоры с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце восстановила свой Instagram-аккаунт. Выйти на связь с поклонниками она не могла с тех пор, как её почти экс-супруг Павел Прилучный отобрал у неё телефон в прямом эфире.

«Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю», — написала Муцениеце в Instagram.

Актриса призналась, что выставив личную жизнь на публику, вызвала большой резонанс. Однако выразила надежду на то, что это поможет решить все проблемы.

Муцениеце подчеркнула, что не считает себя врагом Прилучного, и надеется на то, что его «ментальное и физическое здоровье придет в норму».

Несколько дней назад актриса вышла в прямой эфир. Запись внезапно оборвалась, когда появившийся на видео Прилучный отобрал у неё телефон. Позднее Муцениеце выложила видео в instagram-профиле своей матери. Она сообщила, что Прилучный выкинул её телефон и в резкой форме приказал ей и детям съезжать из их общего дома в условиях пандемии. По словам Муцениеце, Прилучный в последнее время часто пьет, а также неоднократно поднимал на неё руку.

Агент Прилучного Екатерина Сычева заявление актрисы назвала «глупостью и враньем».

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Актеры поженились и дважды стали родителями. В феврале звездная пара объявила о разводе. Официально они все еще состоят в браке.