Стало известно, какие автомобили угоняют чаще всего в Петербурге

Самой угоняемой машиной в Петербурге стал внедорожник Cadillac Escalade. Фото: pixabay

Самой угоняемой машиной в Петербурге стал внедорожник Cadillac Escalade. Фото: pixabay

Специалисты компании «АльфаСтрахование» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в Северной столице в прошлом году.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-релиз компании, эксперты проанализировали обращения клиентов фирмы, машины которых застрахованы по каско, и на основе этих данных составили рейтинг.

Так, самой угоняемой машиной в Петербурге стал внедорожник Cadillac Escalade. Его угоняли с частотой 5,14% в 2019 году. Второе место в рейтинге досталось кроссоверу Kia Sportage — 2,6%. Третье место заняла модель Hyundai Tucson — 2,21%.

В десятку по угонам также вошли Kia Rio, Mitsubishi ASX, Toyota Camry, Ford Focus, Kia Ceed, Hyundai Solaris и Toyota RAV4.

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