В Казахстане начали расследование крушения МиГ-31 ВВС

В Казахстане комиссия местного Минобороны приступила к расследованию крушения истребителя МиГ-31 ВВС страны, которое произошло 16 апреля под Карагандой.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства, комиссия уже работает над расследованием авиакрушения. На место направились главнокомандующий Силами воздушной обороны и командующий Военно-воздушными силами.

На месте происшествия также работает наземная поисково-спасательная служба ВВС.

В Минобороны Казахстана также рассказали, что истребитель совершал полет под управлением опытных военных летчиков, общий налет одного из них составляет 888 часов, а другого — свыше, 1,1 тысячи часов.

Оба летчика получили травмы, их эвакуировали в больницу Караганды. Один находится в удовлетворительном состоянии, второй — средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завершено расследование крушения Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.