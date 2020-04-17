В Казахстане начали расследование крушения МиГ-31 ВВС

В Казахстане комиссия местного Минобороны приступила к расследованию крушения истребителя МиГ-31 ВВС страны, которое произошло 16 апреля под Карагандой.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства, комиссия уже работает над расследованием авиакрушения. На место направились главнокомандующий Силами воздушной обороны и командующий Военно-воздушными силами.
На месте происшествия также работает наземная поисково-спасательная служба ВВС.
В Минобороны Казахстана также рассказали, что истребитель совершал полет под управлением опытных военных летчиков, общий налет одного из них составляет 888 часов, а другого — свыше, 1,1 тысячи часов.
Оба летчика получили травмы, их эвакуировали в больницу Караганды. Один находится в удовлетворительном состоянии, второй — средней степени тяжести.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завершено расследование крушения Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.