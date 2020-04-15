Завершено расследование крушения Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло в Шереметьево 5 мая 2019 года. Фото: Следственный комитет РФ

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло в Шереметьево 5 мая 2019 года. Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Обвиняемым по делу проходит командир воздушного судна Денис Евдокимов.

Его обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц и нанесло крупный ущерб.

Следствие полагает, что причиной крушения стали действия Евдокимова. Он совершил грубую посадку самолета, что привело к разрушению и возгоранию. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Версию о том, что причиной крушения могла стать неисправность Sukhoi Superjet 100, следователи опровергли.

«Во время полета самолет адекватно реагировал на управляющее воздействие пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна», — подчеркнула Петренко.

Следствие считает, что диспетчерская служба и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево повлиять на ситуацию не могли.

Напомним, 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево произошло крушение самолета авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета вернулся из-за технических неполадок. В ходе жесткой посадке начался пожар. В результате крушения погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Всего на борту находились 78 человек.