Интернет-трафик Tele2 переместился из центральных районов Петербурга в пригороды и Ленобласть

Санкт-Петербург – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в первые две недели апреля зафиксировал рост интернет-трафика клиентов в спальных кварталах города и пригородах, а также в Ленинградской области. В среднем по области трафик вырос на 36%, а трафик в центральных районах Северной столицы снизился на 7%.

Даже при таком росте трафика и изменении географии его распределения, качество работы сети Tele2 остается на по-прежнему хорошем уровне.

С закрытием офисов и бизнес-центров петербуржцы перешли на удаленную работу и остаются дома или уезжают загород и на дачи. Tele2 проанализировала потребление интернет-трафика в первые две недели апреля, когда были объявлены нерабочие дни в связи с эпидемией, и сравнила его с двумя первыми неделями марта, когда все мы жили и работали, как обычно.

За две недели самоизоляции в Центральном районе Санкт-Петербурга трафик уменьшился на 16%, в Петроградском и Адмиралтейском – на 8%. Также трафик упал в Московском, Василеостровском и Кировском районах. В среднем снижение в центральных районах города составило 7%. При этом трафик в Красносельском, Кронштадском и Курортном районах города в среднем вырос на 16%.

Интернет-трафик в районах Ленинградской области за аналогичный период вырос в среднем на 36%. Лидерами по росту использования мобильного интернета в районах являются Приозерский, Волосовский, Кировский, Лужский, Выборгский, и Ломоносовский.

Отдельно отметим, что голосовые услуги, которые уже несколько лет стагнируют или падают показали значительный рост в дни обращения президента даже по сравнению с новогодней ночью. Так самым популярным стало второе обращение главы страны 2 апреля, во время которого трафик вырос на 60% по сравнению с новогодним.

Несмотря на бурный рост показателей, оператор обеспечивает хорошее качество связи и всех сопутствующих сервисов. Такого результата удалось достичь благодаря реализованному в прошлом году крупному инвестиционному проекту. В развитие инфраструктуры региона компания инвестировала более 2,3 млрд рублей. Оператор провел работы по расширению сети во всех районах области и Санкт-Петербурге. На все базовые станции оператора добавили технологию 4G-интернета, провели рефарминг сети, расширив полосу, что позволило увеличить пользовательские скорости и качество оказываемых услуг.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Модель потребления мобильных услуг изменилась сразу после перехода предприятий на удаленную работу и сейчас держится в пределах установившихся параметров. Меня часто спрашивают, справляется ли сеть с возросшей нагрузкой. Скажу, что мы построили гибкую систему, с запасом прочности, которая рассчитана на возможные пиковые нагрузки. Каждый год мы сталкиваемся с всплеском потребления в новогодние праздники или во время крупных спортивных мероприятий в Петербурге. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы оперативно провести работы по расширению сети там, где раньше наши абоненты не пользовались мобильным интернетом в таких объемах. На данный момент новые реалии нашей жизни, которые стремительно изменили привычных ход вещей и переход всех в онлайн, еще раз доказали, что наша инфраструктура готова к новым условиям и сценариям потребления пользователей».