СберМаркет обещает запустить доставку продуктов из «Ленты» в Петербурге

В Петербурге сегодня, 17 апреля обещают запустить доставку продуктов из «Ленты» на Энергетиков, на Пулковском шоссе и на Савушкина. А до конца апреля года обещают запустить доставку из еще 11 магазинов, сообщили Gazeta.spb.ru в сервисе СберМаркет. Эта служба создана на основе онлайн-сервиса Instamart, который вошел в «экосистему» Сбербанка РФ осенью прошлого года. Сейчас эта служба доставки сотрудничает с многими крупными торговыми сетями страны.

В Петербурге в последнее время растет спрос на доставку товаров на дом, в связи с чем растет и спрос на курьеров. Так, по оценкам сервиса Работа.ру в Петербурге вакансий курьеров в апреле стало на 20% больше, чем ранее. Работодатели обещают зарплату курьерам от 35 до 140 тысяч рублей! Правда, в последнем случае требуется не только наличие собственного автомобиля, но и выполнение грандиозных планов продаж и доставки.