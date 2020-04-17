СберМаркет обещает запустить доставку продуктов из «Ленты» в Петербурге

СберМаркет обещает запустить доставку продуктов из &#171;Ленты&#187; в Петербурге
Сервисы доставки готовой еды отмечают, что количество заказов выросло в несколько раз. Фото: pixabay.com

В Петербурге сегодня, 17 апреля обещают запустить доставку продуктов из «Ленты» на Энергетиков, на Пулковском шоссе и на Савушкина. А до конца апреля года обещают запустить доставку из еще 11 магазинов, сообщили Gazeta.spb.ru в сервисе СберМаркет. Эта служба создана на основе онлайн-сервиса Instamart, который вошел в «экосистему» Сбербанка РФ осенью прошлого года. Сейчас эта служба доставки сотрудничает с многими крупными торговыми сетями страны.

В Петербурге в последнее время растет спрос на доставку товаров на дом, в связи с чем растет и спрос на курьеров. Так, по оценкам сервиса Работа.ру в Петербурге вакансий курьеров в апреле стало на 20% больше, чем ранее. Работодатели обещают зарплату курьерам от 35 до 140 тысяч рублей! Правда, в последнем случае требуется не только наличие собственного автомобиля, но и выполнение грандиозных планов продаж и доставки.

Эксперты и потребители считают, что в ближайшем будущем выживут только те торговые сети, которые смогут быстро перестроить свою работу в режиме онлайн-торговли. Карантинные меры могу затянуться и стратегия «пересидим трудные времена» может оказаться фатальной.

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