Мэр города под Ярославлем и его жена погибли при пожаре

Свечушкина и его жену не успели спасти. Фото: pixabay

Свечушкина и его жену не успели спасти. Фото: pixabay

В Ярославской области мэр города Данилов Иван Свечушкин погиб вместе с супругой при пожаре.

Как сообщили в региональном правительстве, трагедия произошла в ночь на пятницу, 17 апреля, в доме, где жила семейная пара. Свечушкин погиб на 46-м году жизни.

Следственный комитет уже открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принес соболезнования родным и близким погибших.

«Мы потеряли ответственного и порядочного человека, много сделавшего для своей малой родины. Светлая память», сказал Миронов.

Свечушкин занял должность главы городского поселения Данилов в декабре 2018 года, сменив Наталью Косихину. Последняя перешла на работу в Совет Федерации.

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