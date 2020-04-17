Мэр города под Ярославлем и его жена погибли при пожаре

В Ярославской области мэр города Данилов Иван Свечушкин погиб вместе с супругой при пожаре.
Как сообщили в региональном правительстве, трагедия произошла в ночь на пятницу, 17 апреля, в доме, где жила семейная пара. Свечушкин погиб на 46-м году жизни.
Следственный комитет уже открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принес соболезнования родным и близким погибших.
«Мы потеряли ответственного и порядочного человека, много сделавшего для своей малой родины. Светлая память», сказал Миронов.
Свечушкин занял должность главы городского поселения Данилов в декабре 2018 года, сменив Наталью Косихину. Последняя перешла на работу в Совет Федерации.
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